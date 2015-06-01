مصر تعرض رؤيتها حول سوريا على اللجنة السياسية البرلمانية لدول المتوسط

شاركت مصر فى اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط، الذى عقد بالعاصمة المغربية الرباط، بناءً على الدعوة التى وجهها أمين عام الجمعية الذى حرص على أن تكون مصر ممثلة فى الاجتماع.

ومثل مصر بالاجتماع السفير عز الدين فهمى مساعد الوزير للشئون البرلمانية، حيث ناقش الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع فى منطقة دول البحر المتوسط، ومن بينها الأوضاع فى ليبيا وسوريا إلى جانب أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم وكيفية سبل مواجهة الإرهاب فى منطقة المتوسط، فضلاً عن التنمية الاقتصادية فى المنطقة.

وقام لسفير عز الدين فهمى مساعد الوزير للشئون البرلمانية بعرض الموقف المصرى بشأن القضايا المطروحة فى الاجتماعات والجهود التى تبذلها مصر، فى إطار دعم عملية التسوية السياسية والمصالحة فى ليبيا وسوريا، إضافة إلى المساعى المصرية المتواصلة لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية.

كما أشار السفير عز الدين فهمى مساعد الوزير للشئون البرلمانية إلى حرص مصر على إتمام الاستحقاق البرلمانى وتشكيل البرلمان المنتخب لكى تتمكن مصر من المشاركة الكاملة فى المحافل والاجتماعات البرلمانية المختلفة.

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