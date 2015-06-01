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علشان الرياضة تجيب نتيجة.. 3عوامل لنجاح نشاطك البدنى أهمها حالتك النفسية

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علشان الرياضة تجيب نتيجة.. 3عوامل لنجاح نشاطك البدنى أهمها حالتك النفسية علشان الرياضة تجيب نتيجة.. 3عوامل لنجاح نشاطك البدنى أهمها حالتك النفسية
ممارسة الرياضة تعد من أهم أركان عملية خسارة الوزن الزائد، ولكن البعض يعتقد أن أى نشاط بدنى يقوم به الجسم يمكن إدراجه تحت مفهوم ممارسة الرياضة، وبالتالى يتوقع قدرته على خفض أوزانهم.
>وفى هذا الشأن يوضح خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أهم المفاهيم الخاطئة التى يعتقدها البعض حول نشاهم البدنى وأهمها:

- ممارسة التمارين الرياضية يجب أن يتم النظر لها كروتين حياة يومى، و لا يمكن اتباعه لفترات مؤقتة بغرض خسارة الوزن، ثم نتوقف عنه بمجرد الوصول للغرض.

- الحركة داخل المنزل أو فى المولات التجارية، لا يمكن أن نتوقع منها نتائج كتلك التى نحصل عليها من ممارسة الرياضة، وبالتالى فهى لا تعد نشاطا بدنيا لنقص الوزن.

- ممارسة التمارين الرياضية الناجحة يجب أن يسبقها تهيؤ نفسى لتلك العملية، وأهمها ارتداء الملابس والأحذية الرياضية الملائمة، واختيار مكان مخصص لممارسة الرياضة، ويفضل بالطبع الأماكن المفتوحة جيدة التهوية، التى تسمح باستنشاق الأكسجين بصورة أفضل، مما يساعد على تفاعل جميع أعضاء الجسم مع النشاط البدنى وتحقيق نتائج أفضل .

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مصر 365