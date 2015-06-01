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مصرع مراقبين وإصابة 4 فى انقلاب سيارة نقل أسئلة الدبلومات بالبحيرة

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مصرع مراقبين وإصابة 4 فى انقلاب سيارة نقل أسئلة الدبلومات بالبحيرة مصرع مراقبين وإصابة 4 فى انقلاب سيارة نقل أسئلة الدبلومات بالبحيرة
لقى منذ قليل اثنان من المعلمين مصرعهما وأصيب 4 آخرون، إثر انقلاب السيارة الخاصة بنقل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية خلال خط سيرها من مدينة دمنهور إلى وادى النطرون، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، تم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادى النطرون لتلقى العلاج وكذلك نقل الجثث إلى مشرحة نفس المستشفى.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم التدواى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، توفير سيارة بديلة لنقل أسئلة الامتحانات بمعرفة الأجهزة الأمنية لإجراء الامتحانات فى موعدها، مضيفا فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن وجار الانتقال إلى وادى النطرون للاطمئنان على سير الامتحانات، وكذلك الاطمئنان على المصابين من المعلمين.

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مصر 365