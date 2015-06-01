مخالفة حافلة تسير عكس السير ومركبة بأرقام مقلوبة

رصدت «البيان» واقعتين لمركبات على الطرقات، قام قائدوها بمخالفات غريبة، منها مركبة تسير بأرقام مقلوبة، وحافلة كانت تسير عكس اتجاه السير في منطقة مردف، وتم تحويل الصور إلى الإدارة العامة للمرور التي اتخذت اللازم، حيث تم مخالفة الحافلة واستدعاء مالك المركبة ذات الأرقام المقلوبة.

وقال العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه تم التحقق من الصور وتبين صحتها، وفي ما يتعلق بالصور الأولى لسيارة من نوع «كيا» تسير بأرقام مقلوبة تم الاتصال بصاحبها وتبين أنه آسيوي الجنسية وتم استدعاؤه إلى الإدارة..

وتأكدنا بالفعل من أن لوحات المركبات مقلوبة، وبرر السائق ذلك بأنه قام بتجديد المركبة مؤخراً وأنه لم ينتبه أن اللوحات الخلفية مقلوبة، مؤكداً أنه لم يقم بهذا الأمر متعمداً للتهرب من أي مخالفات بدليل أن كافة الأرقام واضحة.

وأشار العقيد المزروعي إلى أن الصورة الثانية التي رصدت حافلة تسير عكس الاتجاه، وقعت نهاية الأسبوع الماضي في منطقة مردف بسبب رعونة السائق الذي خرج من مواقف مردف سيتي سنتر عكس الاتجاه، وتسبب في إرباك حركة السيارات على الطرقات، لولا تدخل دورية أمنية بعد تلقي اتصالات من الجمهور، وتم إيقاف حركة السير وتحريك الحافلة إلى الطريق الصحيح، لافتاً إلى أن الأمر استغرق وقتاً نظراً لكبر حجم الحافلة.

وأكد العقيد المزروعي أنه تمت مخالفة سائق الحافلة، بالسير عكس الاتجاه، والتنبيه عليه بضرورة اتباع اللوحات الارشادية، مشيراً إلى أن استعانة الشركات بسائقين غير مدربين يتسبب في وقوع عدد من الحوادث والمخالفات على الطرقات منها التوقف المفاجئ أو إبطاء حركة السير أو القيادة عكس الاتجاه والالتفاف في غير الاماكن المخصصة، داعياً إلى ضرورة أن يتم إخضاع هؤلاء السائقين إلى دورات تدريبية مكثفة وعدم منحهم الرخصة إلا بعد التأكد من قدرتهم على اتباع اللوحات الإرشادية بدقة، خاصة قائدي الحافلات الكبيرة والمركبات الثقيلة.