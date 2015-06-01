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لتفادى الإصابة بالإيدز وتأخر الإنجاب"اعمل الفحوصات الوراثية قبل الزواج"

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لتفادى الإصابة بالإيدز وتأخر الإنجاب"اعمل الفحوصات الوراثية قبل الزواج" لتفادى الإصابة بالإيدز وتأخر الإنجاب"اعمل الفحوصات الوراثية قبل الزواج"
تتضمن فحوصات المقبلين على الزواج بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على ما إذا كان يعانى أحد الزوجين من أمراض تؤدى إلى مشاكل صحية مثل الإنجاب والأمراض المعدية أو تؤثر على صحة الطرف الآخر أو المواليد.

الاستشارة الوراثية للمقلبين على الزواج


>تقول الدكتورة أسماء إسماعيل مساعد باحث وراثة إكلينيكية بالمركز القومى للبحوث، إنه يجب على الأشخاص المقبلين على الزواج ضرورة إجراء استشارة طبية وراثية لاكتشاف ما إذا كان يعانى أحدهما من مرض وراثى يؤثر على النسل والإنجاب فى المستقبل أو ينتقل إلى الطرف الآخر.

أهمية الاستشارة الوراثية قبل الزواج


>وتستكمل د. أسماء قائلة "تفيد الاستشارة الوراثية فى الكشف عن الأمراض الوراثية من خلال دراسة تاريخ العائلة المرضى وتحديد المرض ونسبة حدوثه وانتقاله بين الأجيال وطرق تشخيصه ومعرفة إمكانية حدوثه فى الأشهر الأولى من الحمل".

أهم الفحوصات التى يجب إجراؤها للمقلبين على الزواج


>وأشارت د.أسماء قائلة "تتضمن الفحوصات االستشارة الوراثية فى الفحوصات التالية":
>1)تحديد فصلية الدم عامل "ريسيس".
>2)مستوى الهيموجلوبين .
>3) مستوى السكر بالدم وذلك عن طريق الفحص العشوائى للسكر ومنحى السكر .
>4)تحليل للأمراض المعدية مثل الإيذر والزهرى التى تؤدى إلى حدوث تشوهات بالأجنة.
>5)تحليل الفصل الكهربائى للهيموجلوبين الذى يساعد فى تشخيص أمراض مثل "الأثيملاى" أنيميا البحر المتوسط.
>6) تحليل السائل المنوى بالنسبة للذكور لاكتشاف القدرة الإنجابية.
>7) تحليل الكروموزومات.
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