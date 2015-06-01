تناول الماء على الريق لا يضر جهازك الهضمى

أرسلت قارئة تقول: أعانى من زيادة فى الوزن، وقد استشرت طبيبا بغرض مساعدتى على خسارته، ونصحنى بتناول ثلاث ليترات من الماء يوميا بجانب النظام الغذائى.

وسؤالى هل تلك الكمية الكبيرة من الماء يمكن أن تخزن بالجسم وتسبب نتائج عكسية كزيادة الوزن؟ كما أنى أصيب بغثيان وقىء عندما أتناول الماء على الريق فما السبب؟

ويجيب عن أسئلتها الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة قائلا:

>تناول الماء لا يسبب زيادة الوزن ولا يمكن تخزينه فى الجسم نهائيا، إلا نتيجة لأسباب مرضية معروفه ومحددة، أهما تناول أنواع معينة من العقاقير التى تحتوى على هرمونات الأنوثة أو الكورتيزون، وفى تلك الحالة تساعد تلك العلاجات على تخزين الماء فى الجسم بصرف النظر عن الكمية التى نتناولها منه.

وغالبا ما يتوقف هذا العرض بمجرد التوقف عن تناول تلك الأدوية، أما فى الحالات الطبيعية فالماء يعد من أهم العوامل التى تساعد على خسارة الوزن وتنظيم جميع العمليات الحيوية بالجسم.

وبالنسبة لشكوى السيدة من إصابتها بالغثيان والقىء عند تناول الماء صباحا و قبل الإفطار، فيوضح يوسف أن هذا العرض غالبا ما يصيب مرضى التهابات فم المعدة وهو من الأمراض التى يمكن علاجها بسهولة.

مضيفا أن كثير من الأشخاص يصابوا بهذا العرض بشكل وهمى، وناتج عن اعتقادات خاطئة لديهم بأن الماء على معدة خاوية يؤدى لإصابتهم بالقىء، وهو مفهوم غير صحيح.

ولكن يفضل تناول الماء الفاتر المقارب لدرجة حرارة الجسم، وينصح بتجنب الماء المثلج وخاصة عند تناوله على الريق حتى لا يؤدى لآلام بالمعدة.