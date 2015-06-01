خللى بالك من شبابك.. التدخين والضغوط العصبية يسببان الإصابة بأمراض القلب

انتشر مؤخرا إصابة الشباب وهم فى مقتبل العمر بأمراض القلب، وهذا ما يجعلنا نشعر بالخوف والقلق، ولكن ما هى أكثر أمراض القلب التى ظهرت على الشباب وأسبابها؟

وحول هذا يشير الدكتور عادل الأتربى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، أن طرق التشخيص تطورت، وهذا ما يجعلنا كأطباء نستطيع أن نشخص الحالة بطريقة سريعة وآمنة، وقبل أن يتمكن المرض من الشاب ويضطر لإجراء العديد من العمليات كالقلب المفتوح.

ويضيف الأتربى، أن الاكتشاف المبكر لأمراض القلب كالانسداد فى الشرايين أو الصمامات أو تضخم عضلة القلب، يكون عن طريق الخضوع للموجات صوتية للقلب و الآشعة المقطعية التى من خلالها نستطيع أن نشاهد شرايين القلب، ولكن رغم ذلك انتشر فى العالم أجمع إصابة الشباب بأمراض القلب، وهذا لم يكن موجودا فى السنين الماضية.

ويؤكد رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، أن إصابة الشباب بأمراض القلب نتيجة إلى زيادة الضغوط النفسية والعصبية وأيضا ظاهرة التدخين التى أصبحت آفة المجتمع.