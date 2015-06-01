مرضى الزهايمر أكثر حساسية للألم

حذرت دراسة طبية أمريكية من أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر وغيرها من أشكال الضعف الإدراكى (CI)، قد يكونوا أكثر حساسية للألم.

وأوضح الباحثون أن المرضى الذين يعانون ضمورا واسعا فى المخ أو ما يعرف بالتنكس العصبى، تزداد حساسيتهم للألم، فضلا عن ردود أفعالهم له.

كان الباحثون قد عكفوا على تحليل نتائج الدراسات السابقة المتوصل إليها فى هذا الصدد حول مدى استجابة وردود أفعال مرضى الضعف المعرفى للألم.

وتشير معظم الأبحاث الحديثة إلى ارتفاع مستويات الإحساس بالألم بين المرضى الذين يعانون من حالات ما بين خفيفة إلى معتدلة من خرف الشيخوخة.