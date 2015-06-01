زهرة الخرجي: "عامل جمر" مفاجأة لجمهوري في رمضان

تواصل الفنانة زهرة الخرجي تصوير دورها في المسلسل الجديد "عامل الجمر"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناة "أبوظبي"، من إنتاج شركة أبوظبي للإعلام، وتنفيذ الإنتاج لشركة "جرناس للإنتاج الفني" (الفنان الإماراتي أحمد الجسمي).

وقالت الخرجي، إنها تجسد دوراً جديداً في العمل، لم يسبق وأن جسدته من قبل، وسيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها في رمضان، حيث أن المسلسل تدور أحداثه في تسعينيات القرن الماضي، في قالب اجتماعي جميل يحمل مضامين أسرية وتربوية، ويرصد العلاقات الاجتماعية المختلفة بين الأفراد.

العمل من تأليف يوسف إبراهيم وإخراج عمر إبراهيم، ويشارك في بطولته كل من: أحمد الجسمي، وعبد المحسن النمر، وباسمة حمادة، وإبراهيم الحساوي، ومرعي الحليان، وأمل محمد، وأبرار سبت، وجاسم الخراز.

ومن جانب آخر، تشارك الخرجي في المسلسل الجديد "دبي لندن دبي"، الذي سيعرض أيضاً ضمن خارطة رمضان المقبل، حيث تجسد من خلاله شخصية الأم الطيبة المكافحة التي تتحمل الكثير من أجل أن يصل أولادها إلى مناصب مهمة في الحياة.

وأضافت الخرجي أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حيث يضم عدداً من القضايا أهمها قضايا الشباب، التي تتمثل في شباب موهوبين يدفعهم طموحهم للعمل خارج البلاد، لتواجههم الكثير من المصاعب والمشاكلات، إضافة إلى أن لكل منهم قصة مختلفة عن الآخر.

"دبي لندن دبي" من تأليف الكاتب البحريني الكبير عيسى الحمر، وإخراج مواطنه جمعان الرويعي، ومن بطولة عبد العزيز جاسم، ورؤى الصبان، وسيف الغانم، ومحمد العامري.

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