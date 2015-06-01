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عبد العزيز جاسم رجل "عينه زايغة" في مسلسل "النور"

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عبد العزيز جاسم رجل "عينه زايغة" في مسلسل "النور" عبد العزيز جاسم رجل "عينه زايغة" في مسلسل "النور"

الإثنين 01-06-2015 02:04

انتهى الفنان القطري عبد العزيز الجاسم أخيراً من تصوير مشاهده الخاصة في مسلسل "دبي لندن دبي"، الذي أنتجه الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، وألفه الكاتب عيسى الحمر، فيما تولى مهمة الإخراج الدرامي المخرج البحريني جمعان الرويعي.

وصرّح الجاسم أن العمل يحمل في حلقاته رسائل إنسانية وإجتماعية ووطنية، أهمها التّمسك بالهوية الوطنية في ظل الغزو الثقافي الغربي، الذي اجتاح المجتمعات الخليجية.

وأضاف: "أؤدّي من خلال العمل دور الأب لأحد الشبان الموهوبين، الذي يذهب به الطموح إلى لندن بغرض إثبات مواهبه، لكنه يذهب كثيراً في أحلامه بعيداً عن أرض الواقع".

وعلى صعيد أخر، أشار الجاسم إلى أن شخصيته الآخرى الذي سيطل بها على شاشة رمضان، من خلال مسلسل "النور"، هي الزوج المراوغ و"عينه زايغة" لرجل يدعى سعود، لكنه يعشق زوجته إلى حد الجنون، مبيناً أنه يراهن كثيراً على المسلسل المزمع عرضه في رمضان المقبل على القنوات الخليجية.

ويتناول المسلسل الذي ألفه الكاتب حمد بدر وقام بإخراجه البحريني جمعان الرويعي، جملة من القضايا التي تلامس هموم الشباب، إلى جانب بعض المشكلات الأسرية التي يعاني الناس منها باستمرار في المجتمع الخليجي، وقال الجاسم: "شخصياً أعتبر أن مسلسل "النور" من أفضل الأعمال الدرامية لهذه السنة، وسوف يحظى بنسبة مشاهدة عالية في رمضان المقبل".

وأكد جاسم قائلاً: "أنا أنتقي أدواري بدقة وعناية شديدة، وأبحث عن الأعمال التي تليق بمسيرتي كفنان قطري".

 

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