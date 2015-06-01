اليوم..مديرية الأوقاف بسوهاج تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد العارف

قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج: إن المديرية ستحتفل اليوم الإثنين، بليلة النصف من شهر شعبان بمسجد العارف بالله بسوهاج.

وأضاف الشيخ عبدالرحمن اللاوى، مدير العلاقات العامة بالمديرية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن برنامج الاحتفال يتضمن فى البداية تلاوة قرآنية للشيخ حنفى محمود دياب مدير المساجد الحكومية بالمديرية ثم كلمة مديرية الأوقاف للشيخ عثمان سليم بدوى، مدير الدعوة ثم كلمة الأزهر للشيخ الحديوى أحمد هريدى مفتش الوعظ.

ويقدم الاحتفال الدكتور على خليل، مدير الإرشاد الدينى بالمديرية، وأضاف الشيخ اللاوى أن الاحتفال سيكون عقب صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء .