أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

دنيا سمير غانم تنشر على صفحتها بـ"فيس بوك" برمو مسلسلها "لهفة"

Google+ Print
دنيا سمير غانم تنشر على صفحتها بـ"فيس بوك" برمو مسلسلها "لهفة" دنيا سمير غانم تنشر على صفحتها بـ"فيس بوك" برمو مسلسلها "لهفة"
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع للبرمو الخاص بمسلسلها "لهفة".

وتجسد دنيا فى المسلسل شخصية فتاة تحاول جاهدة دخول مجال التمثيل، وتعتمد فى ذلك على خالها الذى يجسد شخصيته الفنان سامى مغاورى، ويعمل "ريجيسير"، بعدما ملّت من والدها الذى يعمل "كومبارس"، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

مسلسل "لهفة" بطولة دنيا سمير غانم وسامى مغاورى وسمير غانم، ويظهر فيه مجموعة من النجوم كضيوف شرف؛ منهم أحمد السقا ومحمد حماقى ومحمد رمضان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو