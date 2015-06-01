دنيا سمير غانم تنشر على صفحتها بـ"فيس بوك" برمو مسلسلها "لهفة"

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للبرمو الخاص بمسلسلها "لهفة".

وتجسد دنيا فى المسلسل شخصية فتاة تحاول جاهدة دخول مجال التمثيل، وتعتمد فى ذلك على خالها الذى يجسد شخصيته الفنان سامى مغاورى، ويعمل "ريجيسير"، بعدما ملّت من والدها الذى يعمل "كومبارس"، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

مسلسل "لهفة" بطولة دنيا سمير غانم وسامى مغاورى وسمير غانم، ويظهر فيه مجموعة من النجوم كضيوف شرف؛ منهم أحمد السقا ومحمد حماقى ومحمد رمضان.