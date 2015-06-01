خادم الحرمين يشرف حفل أهالي منطقة مكة المكرمة ويطلع على عدد من المشروعات التطويرية والتنموية

مكة المكرمة - وائل اللهيبي، خالد عبدالله، تركي السويهري

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء أمس الحفل الكبير الذي أقامه أهالي منطقة مكة المكرمة احتفاءً بتوليه -رعاه الله - مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل على طريق مكة - جدة السريع كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق.

عقب ذلك التقى خادم الحرمين الشريفين محافظي منطقة مكة المكرمة وعددًا من الأهالي الذين اصطفوا للترحيب به -حفظه الله-.

وبعد أن أخذ -أيده الله- مكانه في المنصة الرئيسة، عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك ألقى الدكتور راشد بن راجح الشريف، وصالح بن عبدالله كامل، ورئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل في كلمة مسجلة لها، كلمات رحبوا فيها بمقدم خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة مقدمين البيعة والولاء والحب والوفاء له -أيده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - مؤكدين أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمكة المكرمة لها وقع كبير في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يبارك في جهوده وأن يجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة.

بعد ذلك ألقى الدكتور محمد خضر عريف، والشيخ فهد بن سالم المعطاني، قصيدتين شعريتين بهذه المناسبة.

إثر ذلك تقدمت مجموعة من الأطفال ينثرون الورود ترحيبًا بخادم الحرمين الشريفين، وتشرفوا بالسلام عليه -أيده الله-، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد.

بعدها شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عروضاً وأهازيج شعبية وسط تشكيلة متنوعة بالصوت والضوء شارك فيها 900 شاب، بالإضافة إلى عمل درامي أداه عدد من الفنانين.

عقب ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هدية تذكارية من أهالي منطقة مكة المكرمة عبارة عن مجسم لباب الكعبة المشرفة، سلمها عبدالرحمن فقيه.

كما تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هديتين مماثلتين.

ثم تجول خادم الحرمين الشريفين في المعرض المعد بهذه المناسبة، حيث اطلع -حفظه الله- على مجسمات تحكي تاريخ مكة المكرمة منذ القِدم وحتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذي شهدت فيه منطقة مكة المكرمة قفزات تنموية كبيرة على جميع المستويات.

كما شاهد الملك المفدى عدداً من المشروعات التطويرية والتنموية التي تنفذها الحكومة الرشيدة، من أجل راحة ورفاهية المواطنين والمقيمين وقاصدي هذه المنطقة المقدسة من الحجاج والمعتمرين والزائرين والمتمثلة في مشروع قطار الحرمين الشريفين ومشروع جبل عمر و جبل خندمة ومشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام إضافة إلى المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها في محافظتي جدة والطائف.

وتجول خادم الحرمين الشريفين كذلك في معرض الأسواق الشعبية التي تشتهر بها مكة المكرمة، وشاهد -رعاه الله- ما تحتويه من صناعات وحرف يدوية، ومأكولات شعبية.

عقب ذلك شرف خادم الحرمين الشريفين حفل العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.

ثم غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحاب متوجهاً إلى جدة.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في مكتب سمو وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأهالي منطقة مكة المكرمة.

وقد وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جدة في وقت لاحق مساء أمس قادمًا من مكة المكرمة.