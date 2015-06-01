"حماية المستهلك" يطالب بعودة العمل بوزن "الرطل" لترشيد استهلاك السلع

وأضاف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المنتجين فى الدول المتقدمة يقومون بتوفير عبوات المنتجات والسلع الغذائية بأوزان مختلفة وبأحجام الرطل لإتاحة الفرصة أمام المستهلكين فى اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم.
فيما طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، وإرسال الشكاوى إلى الجهاز سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
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