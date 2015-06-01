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"حماية المستهلك" يطالب بعودة العمل بوزن "الرطل" لترشيد استهلاك السلع

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"حماية المستهلك" يطالب بعودة العمل بوزن "الرطل" لترشيد استهلاك السلع "حماية المستهلك" يطالب بعودة العمل بوزن "الرطل" لترشيد استهلاك السلع
طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بعودة وزن الرطل للمنتجات والسلع الغذائية بزنه 400 جرام للرطل الواحد وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك للمواطنين لافتا إلى أن هناك الكثير من المستهلكين يقومون بشراء كميات كبيرة من السلع والمنتجات أكثر من احتياجاتهم وذلك لعدم وجود عبوات بأوزان مختلفة لتلبية احتياجاتهم، الأمر الذى يضطرهم إلى شراء كميات كبيرة من المنتجات.

وأضاف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المنتجين فى الدول المتقدمة يقومون بتوفير عبوات المنتجات والسلع الغذائية بأوزان مختلفة وبأحجام الرطل لإتاحة الفرصة أمام المستهلكين فى اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم.

فيما طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، وإرسال الشكاوى إلى الجهاز سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.


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