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"التحالف الشعبى":صباحى والبرعى يصيغون الورقة السياسية لـ"التيار الديمقراطى"

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"التحالف الشعبى":صباحى والبرعى يصيغون الورقة السياسية لـ"التيار الديمقراطى" "التحالف الشعبى":صباحى والبرعى يصيغون الورقة السياسية لـ"التيار الديمقراطى"
قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أحد مكونات التيار الديموقراطى، إنه تم تشكيل لجنة مكونة من المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب الحرية، لصياغة الورقة السياسية لاتحاد التيار الديمقراطى.

وأضاف "الزاهد" لـ"اليوم السابع"، أنه يتولى صياغة الورقة التنظيمية للاتحاد، مشيرا إلى أن مبادئ الاتحاد تنطلق من شعارات ثورة 25 يناير وأهدافها، وأعضاؤه هم من تبنوا وثائقه الأساسية وشاركوا فى إطلاق مبادرته، مؤكدا أن أبواب الاتحاد ستكون مفتوحة لانضمام قوى جديدة شريطة أن توافق على وثائق الاتحاد ولائحته وأن تتفق ممارساتها مع أقوالها.

وأوضح "الزاهد" أن قرارات الاتحاد فى مراحله الأولى ستتخذ بالتوافق، مؤكدا أن حال الاختلاف بين الأحزاب فى أحد القضايا ستترك الحرية لأعضائه، لافتا إلى أن الهيكيل التنظيمى للاتحاد سيتكون من المجلس الرئاسى، ويضم رؤساء الأحزاب ويتولى رسم السياسات العامة، بالإضافة إلى المجلس التنفيذى الذى يتولى تنفيذ السياسات العامة خلال العمل اليومى.

وأشار "الزاهد" إلى وجود أمانة المحافظات تضم منسقى المحافظات بالأحزاب، بالإضافة إلى تنسيقية للشباب ويتركز عملها على العمل الطلابى فى الجامعات وإعلاء المشاركة الطلابية فى مجتمع ديمقراطى يراعى العمل السياسى داخل محراب العلم.


>"التحالف الشعبى": تعديل قوانين الانتخابات استنزفت الأحزاب أكثر من اللازم

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