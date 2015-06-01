العثور على عضو بالمؤتمر الوطنى الليبى"المنتهية ولايته"مقتولا جنوب طرابلس

عثر مساء الأحد، على عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" عن بلدية ترهونة سالم الهمالى مقتولا جنوب العاصمة طرابلس.

وكان عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" عن بلدية ترهونة سالم الهمالى الهمالى قد اختطف قبل 10 أيام جنوب طرابلس.

وأكد مصدر أمنى أن "أحد الأشخاص قام بالتبليغ عن جثة مجهولة الهوية جنوب العاصمة طرابلس، وعند وصول الأجهزة الأمنية لعين المكان، تم التعرف على الجثة.

ولم يقدم المصدر أى تفاصيل إضافية عن الحادث، والمكان الذى عثر عليه بالتحديد.

>