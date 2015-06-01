للأمهات.. اعرفى أسباب تغير لون براز طفلك للأسود

براز حديثى الولادة

أسباب تحول لون البراز إلى الأسود عند الأطفال

ملاحظة الأم لتغير لون براز الطفل من الأشياء الضرورية نظرا لأن حدوث أى تغير فى لونه عن الطبيعى قد يكون مؤشرا لحدوث بعض المشاكل الصحية للطفل.>قالت الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى الأطفال بقصر العينى، عادة يكون اللون الطبيعى لبراز الأطفال خلال الأشهر الأولى لحديث الولادة أصفر إلى أن يتحول للون الداكن عندما يبدأ الكبد إفراز العصارة المرارية التى تصل للأمعاء ، وفى بعض الأحيان يكون لون براز حديث الولادة أخضر غامق أو أسود والذى يطلق عليه "العقى" metonium وذلك أمر طبيعى.>وتستكمل د. نهى قائلة: "هناك أسباب وعوامل عديدة لتغير لون البراز إلى اللون الأسود خاصة عند الأطفال وأهمها":>1)وجود نزيف فى المعدة أو الجهاز الهضمى.>2)تناول أدوية مثل الحديد .>3)تناول أنواع أطعمة تحتوى على صوص غامق.

وتتابع د. نهى قائلة: "هناك بعض العلامات التى يجب على الأمهات ملاحظتها عند وجود تغير فى لون البراز للون الأسود وأهمها ":

>1)نقص الوزن.

>2)شحوب لون الوجه.

>3)عدم تناول الطفل أدوية .

وينصح فى حال ملاحظة الامهات وجود هذه الأعراض مع تغير لون براز طفلها للون الأسود بضرورة الذهاب للطبيب على الفور لمعرفة السبب وإجراء بعض الفحوصات الطبيبة للاطمئنان على سلامة طفلها ومنها عمل منظار جهاز هضمى وتحليل سيولة دم وفحص عينة من البراز وفحص الأوعية حول المرىء والمعدة وصورة دم كاملة.