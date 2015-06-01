أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للأمهات.. اعرفى أسباب تغير لون براز طفلك للأسود

Google+ Print
للأمهات.. اعرفى أسباب تغير لون براز طفلك للأسود للأمهات.. اعرفى أسباب تغير لون براز طفلك للأسود
ملاحظة الأم لتغير لون براز الطفل من الأشياء الضرورية نظرا لأن حدوث أى تغير فى لونه عن الطبيعى قد يكون مؤشرا لحدوث بعض المشاكل الصحية للطفل.

براز حديثى الولادة


>قالت الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى الأطفال بقصر العينى، عادة يكون اللون الطبيعى لبراز الأطفال خلال الأشهر الأولى لحديث الولادة أصفر إلى أن يتحول للون الداكن عندما يبدأ الكبد إفراز العصارة المرارية التى تصل للأمعاء ، وفى بعض الأحيان يكون لون براز حديث الولادة أخضر غامق أو أسود والذى يطلق عليه "العقى" metonium وذلك أمر طبيعى.

أسباب تحول لون البراز إلى الأسود عند الأطفال


>وتستكمل د. نهى قائلة: "هناك أسباب وعوامل عديدة لتغير لون البراز إلى اللون الأسود خاصة عند الأطفال وأهمها":
>1)وجود نزيف فى المعدة أو الجهاز الهضمى.
>2)تناول أدوية مثل الحديد .
>3)تناول أنواع أطعمة تحتوى على صوص غامق.

وتتابع د. نهى قائلة: "هناك بعض العلامات التى يجب على الأمهات ملاحظتها عند وجود تغير فى لون البراز للون الأسود وأهمها ":
>1)نقص الوزن.
>2)شحوب لون الوجه.
>3)عدم تناول الطفل أدوية .

وينصح فى حال ملاحظة الامهات وجود هذه الأعراض مع تغير لون براز طفلها للون الأسود بضرورة الذهاب للطبيب على الفور لمعرفة السبب وإجراء بعض الفحوصات الطبيبة للاطمئنان على سلامة طفلها ومنها عمل منظار جهاز هضمى وتحليل سيولة دم وفحص عينة من البراز وفحص الأوعية حول المرىء والمعدة وصورة دم كاملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365