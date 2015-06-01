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بالصور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يشاركان فى مولد أبو الحجاج الأقصرى

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شهد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، ليلة الاحتفال بمولد القطب الكبير والعارف بالله سيدى أبو الحجاج الأقصرى وسط أجواء احتفالية شعبية بحضور اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر والدكتور أحمد شمس الدين الحجاجى عميد عائلة الحجاجية بالأقصر والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من أهالى الأقصر .

كما شهدت ليلة الاحتفال حضور عدد كبير من المحبين والمريدين وأتباع الطرق الصوفية وقيادات الكنيسة والأزهر والأوقاف .

وخلال الاحتفالية هنأ محافظ الأقصر المواطنين بمولد القطب الكبير، مؤكدا فى كلمته أن هذا اليوم يعد عيدا لأبناء المحافظة معاهدا المواطنين على بذل المزيد من الجهد فى سبيل تنمية الأقصر .

ودعا الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجى عميد عائلة الحجاجية بالأقصر إلى التحلى بأخلاق أولياء الله الصالحين ونهج طريقهم، مشيرا إلى المكانة العظيمة التى خص الله بها أولياءه الصالحين، لافتا إلى أن أبو الحجاج الأقصرى رجل علم ودين وولى فاعل وصالح يجب الاقتداء به.

محافظ الأقصر يشهد احتفالات مولد أبو الحجاج الأقصرى -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ الأقصر يشهد احتفالات مولد أبو الحجاج الأقصرى

قيادات الأقصر خلال الاحتفال بالمولد -اليوم السابع -6 -2015
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قيادات الأقصر خلال الاحتفال بالمولد

المحافظ يلقى كلمة خلال الاحتفال بالمولد -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ يلقى كلمة خلال الاحتفال بالمولد

مولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى -اليوم السابع -6 -2015
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مولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى


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