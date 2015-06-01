أب يقنع ابنته بالزواج من صديقه بدون عقد شرعى على يد مأذون مزيف بالمنيا

قام أحد الآباء بمركز سمالوط بإقناع ابنته بالزواج من صديقه، ومن أجل إقناعها قام باستئجار شخص مزيف ادعى أنه مأذون شرعى.

تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد ورود بلاغ من "أ.ر"، 15 سنة، بسمالوط، يتضمن اتهام والدها بخداعها من أجل تزويجها من احد أصدقائه.

وبالانتقال والفحص تبين أن والد المجنى عليها يدعى "ر.م"، 50 سنة، عاطل، وأنه خدع ابنته لكى تتزوج من صديقه وقام باستئجار شخص وادعى أنه مأذون شرعى وبعد مرور شهر على الزواج اكتشفت الفتاة أنها أقامت علاقة غير شرعية مع زوجها المزيف، مما دفعها إلى تقديم بلاغ لمركز الشرطة تطالب فيه بالقبض على والدها والزوج المزيف.

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