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"النور" للموقعين على "نداء الكنانة":لم نسمع لكم صوتا عن مجازر الحوثيين

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"النور" للموقعين على "نداء الكنانة":لم نسمع لكم صوتا عن مجازر الحوثيين "النور" للموقعين على "نداء الكنانة":لم نسمع لكم صوتا عن مجازر الحوثيين
فتح يونس مخيون، رئيس حزب النور، النار على بيان "نداء الكنانة" الذى وقع عليه 160 شيخا من الإخوان وحرضوا خلاله بشكل صريح على العنف، مؤكدا أن الهيئات والجهات التى وقعت على هذا البيان هى هيئات غير رسمية ولديها توجهات معينة لخدمة مصالح بعينها.

ووجه رئيس حزب النور رسالة إلى العلماء الذين وقعوا على هذا البيان قائلا: "لم نسمع منكم صوتا حول المجازر التى تقوم بها الشيعة ضد السنة فى العراق، كما لم نسمع منكم صوتا حول أفعال الحوثيين فى اليمن، وما يقوم به حزب الله فى سوريا".

لم نسمح لهم صوتا حول مجازر الشيعة
>وقال مخيون: "من المعروف أن هؤلاء العلماء الذين وقعوا على هذا البيان لهم توجهات معينة"، واصفا بيان نداء الكنانة بتمزيق الكنانة، قائلا: "هذا البيان يقر بشكل صريح على العنف وتحريض رسمى ضد الدولة المصرية".

واستطرد رئيس حزب النور: "الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عندما أصدر قانون الإرهاب فى واعتبر الإخوان جماعة إرهابية، لم نجد شيوخ من الإخوان فى المملكة تتحدث حول هذا القانون، فى الوقت الذى يتحدثون فيه عن ".

وأكد يونس مخيون أن المسلمين يتعرضون لمجازر على مستوى العالم فى بورما وإيران وغيرها، بينما يظهر هؤلاء العلماء ويوقعون على بيان يدعو بشكل صريح على العنف، وهو توجه خطير ، ويكشف الاهداف التى يسعى لها هؤلاء العلماء.

"النور" والتحالفات الانتخابية
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>أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الحزب يرحب بأى توافق بين الأحزاب السياسية حول قائمة انتخابية موحدة تضم جميع الأحزاب، لأن هذا يصب فى الصالح العام للدولة المصرية،ولن يقف حزب النور عائقا أمام أى توافق بين الأحزاب.

وقال رئيس حزب النور لـ"اليوم السابع" إن الحزب لم يتلق أى دعوات حتى الآن من الاحزاب السياسية للمشاركة فى تشكيل قائمة انتخابية موحدة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رغبته فى توحد الأحزاب بقائمة انتخابية.

وأكد مخيون أن هناك منطلقات مشتركة كثيرة بين الأحزاب السياسية يمكن البناء عليها لتشكيل قائمة موحدة، لافتا إلى أن جميع الأحزاب مشاركة فى خارطة الطريق، وتطالب بسرعة إجراء الانتخابات.

وحول رفض بعض الأحزاب تواجد حزب النور فى قائمة موحدة وقال رئيس حزب النور إن الحزب ضد سياسة الإقصاء التى يبتعها البعض، ولن يمارسها حزب النور أمام أى حزب أو قوى سياسية بعينها، لافتا إلى ضرورة أن تسعى الأحزاب لتطبيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى حول توحيد القوى السياسية وعدم التنازع.

"النور" لم يكن سببا فى فشل المحاولات السابقة لتشكيل قائمة موحدة
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>وبشأن فشل مساعى الأحزاب فى السابق لتشكيل قائمة انتخابية موحدة، قال يونس مخيون، إن حزب النور لم يكن سببا فى فشلها، مؤكدا أن اتباع أى أحد سياسة الإقصاء فى تشكيل القائمة الانتخابية سيؤدى إلى فشلها فى النهاية.

وتابع رئيس حزب النور:"عندما لم يدعونا أحد فى السابق للمشاركة فى القائمة الموحدة اضطررنا إلى تشكيل قائمة انتخابية بمفردنا، ونجحنا فى تشكيل الأربع قوائم وتقدمنا بها للجنة العليا للانتخابات البرلمانية".

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