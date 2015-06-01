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القبض على نجار مسلح بحوزته 3 كيلو بانجو بسمنود

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القبض على نجار مسلح بحوزته 3 كيلو بانجو بسمنود القبض على نجار مسلح بحوزته 3 كيلو بانجو بسمنود
تمكن النقيب حازم حسام معاون مباحث مركز سمنود محافظة الغربية من ضبط نجار مسلح مقيم قرية الناوية بحوزته لفافة كبيرة من مخدر البانجو تزن 3 كيلو جرامات بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن معاون مباحث مركز سمنود والقوة المرافقة له من القبض على المتهم "رفعت.م.ا" 31 سنة نجار مسلح بحوزته لفافة كبيرة من نبات البانجو تزن 3 كيلو جرامات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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