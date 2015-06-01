"واتس آب اليوم السابع": طلاب المعهد الفنى بالإسكندرية يبتكرون رافعة مياه

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد طلاب المعهد الفنى الصناعى بالإسكندرية، صورا لمشروع من ابتكار الطلاب، عباره عن تشغيل رافعة المياه بقدرة نصف حصان، للاستعمال فى الأماكن التى يصعب وصول الكهرباء إليها مثل الصحراء.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



>