مركز الملك سلمان الإغاثي ل «الرياض»: الشرعية اليمنية زودتنا بقوائم المحتاجين لإغاثتهم

قدمت المملكة إلى دولة اليمن الشقيقة 30 طنًا من الوقود ومشتقاته عبر منفذ الوديعة في أول سلسلة لمساعدتها بحملة الأمل التي انطلقت الخميس الماضي، وأكد المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ ل"الرياض" أن المركز أوصل المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها داخل اليمن عبر قوائم أعدتها منظمات ذات مصداقية وعبر ترشيحات الحكومة اليمنية الشرعية، وذلك بإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومساعدة خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع، ومتابعة من الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأبان أن المركز وقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ليتكفل بتقديم المساعدات الغذائية داخل اليمن.

وقال الصباغ: إن حملة الأمل التي انطلقت الخميس الماضي هي الحملة الأولى في سلسلة من المساعدات الإنسانية للأشقاء في اليمن، وحتى الآن لم يتضح عدد المساعدات التي ستقدم للشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد قوته، وأوضح أنه بعد التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبمساعدة خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع تم دخول القافلة، وتوزيعها على المستحقين.

هذا ويعتمد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على المبادرة ومد يد العون للدول المنكوبة وليس انتظار طلبات الإغاثة، حيث إن المركز يبادر بتقديم المعونات والاستجابة لرفع المعاناة وإغاثة الشعوب والدول والأفراد تماشياً مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، ولا ينتظر طلب الإغاثة أو استجلابها، كما أن المركز يبذل كافة الجهود بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والجهات ذات الاختصاص لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في أسرع وقت ممكن.