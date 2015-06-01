شهادة الاعتماد لمستشفى الزلفي

حصل مستشفى الزلفي العام على شهادة الاعتماد من قبل المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI وهي الجهة المخولة لمنح شهادات الاعتماد لكافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة، في تطبيق أعلى معايير الجودة التي تعنى بسلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأكد مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي ناصر بن راشد الصافي أن الحصول على شهادة الاعتماد ما هو إلا دليل على المستوى المتميز الذي وصل إليه المستشفى بتقديم أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق المعايير الدولية المعتمدة وضمان استمرارها والحرص على تحسينها وتطويرها.

وبين أن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ بل بتكاتف وتظافر جهود جميع العاملين بالمستشفى ببذل الجهد والتعب حتى الحصول على شهادة الاعتماد

وهنأ مدير المستشفى حاملي الملفات السبع وجميع الموظفين على هذا الإنجاز وحصول المستشفى على نسبة 90% في التقييم والتي تعد من النسبة المتقدمة على مستوى المستشفيات لافتاً بأن هذا الاعتماد يعتبر المعيار الأعلى والأقوى للتميز في قطاع الخدمات الصحية، ولا يمكن بلوغه إلا من خلال التعاون بين كافة منسوبي المستشفى والعمل بروح الفريق الواحد.