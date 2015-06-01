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تعرف على 4فوائد للخوخ..علاج للسمنة والأنيميا ويقى من الإمساك ونزلات البرد

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تعرف على 4فوائد للخوخ..علاج للسمنة والأنيميا ويقى من الإمساك ونزلات البرد تعرف على 4فوائد للخوخ..علاج للسمنة والأنيميا ويقى من الإمساك ونزلات البرد

كتبت سارة حجاج

الخوخ من أهم أنواع الفاكهة الصيفية، ذات المذاق المميز والفوائد المتعددة، لذا ينصح الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة بالحرص على تناوله طوال موسم ظهوره، فالخوخ يمد الجسم بالعديد من العناصر الضرورية.
>وبالنسبة لأهم فوائد الخوخ فيرصدها الدكتور خالد فى النقاط التالية :
>- يحتوى الخوخ على نسبة عالية من الألياف، التى تعمل على تنظيم عمل وحركة الأمعاء، وتقى من الإصابة بنوبات الإمساك.
>- يتميز الخوخ باحتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية، ولذا فهو يساعد فى أنظمة خسارة الوزن ويعمل على التخلص من الوزن الزائد، وخاصة أن تناول ثمرات الخوخ يعطى إحساسا سريعا بالشبع، يمتد لساعات تالية من تناوله.
>- يحتوى على عدد كبير من العناصر الهامة، وخاصة المعادن كالحديد، الذى يعد عنصرا فعالا فى علاج حالات الأنيميا وفقر الدم، ولذا ينصح بتناول الخوخ لمن يعانون من تلك الأمراض.
>- يعمل الخوخ على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، ويحسن من كفاءة عملها بصورة كبيرة.
>- يقى من التعرض لنزلات البرد والتهابات الحلق، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين "سى" .

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