حظك اليوم الاثنين1-6-2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 1/6/2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية.

2-حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 1/6/2015

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين.

3-حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 1/6/2015

توقعات ماجى فرح لمواليد برج "الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين .

4- حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 1-6/2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الاثنين 1-6-2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 1/6-2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 1- 6- 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 1-6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 1/6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 1/6- 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين.

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 1/6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 1/6/ 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>يتميز مواليد برج "الحمل" بهدوء العقل ويتصفون بالقدرة على الابتكار والتخيل والإبداع والنشاط المستمر، وبصفة عامة هم قادرون على التوافق مع كل الناس، كما أنهم يحبون التحديات ويعيشون على المعارضة والتنافس، حيث لا يخرجون أحسن صفاتهم إلا إذا واجهتهم منافسة ويعتبر التغلب على العقبات تحديا يتمتعون به بصورة عامة.>التوافق الذى يتمتع به أصحاب برج الحمل يأتى بالإيجاب على علاقاتهم مع الآخرين ونجدهم أناسا ودودين، برغم التحدى الذى يعيشون فيه، وهم فى علاقاتهم العاطفية ناجحين ومقدرين للحبيب.> تتاح الفرص أمام مواليد برج "الثور" لتحقيق النجاح ونادرا ما يفشلون فى تحقيق أهدافهم ، لأن لهم طموحات عالية، وهم يتعلمون من التجربة ويتميزون بالدقة ولا يؤمنون بالطرق المختصرة ، وهذه الدقة من جانبهم غالبا ما تعود عليهم بالفائدة .>تحقق ما تربو له اليوم من أهداف فى العمل فاغتنم الفرصة لهذا، أما علاقتك العاطفية فأنت مباشر تجاهها وهذه المباشرة تحصن حبك وتعلى من قدرك أمام شريكك.>مواليد برج " الجوزاء " غالبا ما يسايرون أوقاتهم والظروف المحيطة بهم، وربما كان هذا السبب فى احتفاظهم بشبابهم طوال سنين عمرهم، والابتكار يأثرهم سواء كانوا رجالا أو نساء، ولهذا فهم يميلون إلى الأدب والفن وغالبا ما يكونوا جذابين للغاية، وهم لبقون يجيدون فنون الحديث.>طبيعتهم الفنية تضفى عليهم سحرا وغموضا يتعاملون به من الآخرين، كما أن جاذبيتهم تساعد على هذا، وعلاقاتهم مع الآخرين جيدة جدا نتيجة لحديثهم اللبق والشيق.>مواليد برج " السرطان " يحبون البيت، ويستمتعون بصحبة الأشياء المألوفة وبرفقة من يحبونهم، ومن بين كل الأبراج تشعر امرأة برج السرطان بالأمومة العالية وحتى الرجال ممن ينتمون لهذا البرج يشعرون بالأمومة والميل إلى حماية الآخرين ويحبون أن يرعوا غيرهم فى نطاق عائلاتهم.>يغلب على سيدات أو رجال برج السرطان العطف والحنان ولذلك نجدهم مسالمين فى أعمالهم يقومون بمساعدة الآخرين، طوال الوقت وهم فى حبهم ناجحون جدا ويميزهم العطف على كل المحيطين بهم.>مواليد برج " الأسد" مثال طيب للآخرين فى الطموح والإيجابية، كما أنهم يعرفون كيف يلتزمون بالشىء بمجرد أن يبدأوا فيه وبالرغم من أن مواليد برج " الأسد" بارعون فى النكات إلا أنهم ليسوا سطحيين أو مبتذلين، وهم يتميزون بالمحبة والعطف والتدبير.> إيجابية أصحاب هذا البرج تتيح لهم التعامل بعقل مفتوح ومتفهم لكل من حولهم، ومرحهم لا يقلل من هيبتهم التى تظهر فى مواقف متعددة، وعلى المستوى العاطفى يجد الشريك متعة فى القرب منهم لأن حالات الحب لديهم مختلفة.>لا يجد مواليد برج " العذراء " سواء من الرجال أو النساء صعوبة فى أن يكونوا صرحاء أو أمناء ،فهم يؤمنون بالمصارحة والتعامل على المكشوف، فلا يتميزون بالكتمان أو الخسة أو السرية ، وهم على مستوى كلمتهم ، ودائما ما يتميزون بالصدق والصراحة والتواضع .>صراحتهم المعهودة ممكن أن توقع أصحاب برج " العذراء " فى مشكلات متعددة ، لكنهم لا يبالون بهذا فهم واثقون من أنفسهم ، وصراحتهم هذه يمكن أن تأتى لهم بالمشاكل فى أمورهم العاطفية ، وغالبا ما تنصحهم الأبراج بالحد من هذه الصراحة مع الحبيب حتى لا يفقده.>يشعر مواليد برج الميزان بإحساس طاغ بالجمال، ولدى الكثير منهم ميول فنية، وذوقهم لا يعلى عليه ، كما يعرفون كيف يوفقون الألوان ومنازلهم دائما تتميز بالترتيب والجمال، ويتمتعون بتسلية الآخرين ويحرصون على أن يشعر ضيوفهم بالراحة والترحيب.>شعور أصحاب مواليد برج "الميزان" بالجمال يجعل حياتهم مليئة بالحيوية والتنقل من مكان إلى مكان ، يحبون الطبيعة والمرح فهم ناجحون فى العمل، وحياتهم العاطفية متجددة دائما.>يتميز مواليد برج " العقرب " بتفهم الناس والحياة بصورة عامة وهم واعون لا يهابون العقبات بل تشجعهم على الاستمرار فى المحاولة، كما أن لديهم نقاط قوة عديدة ويدفعهم هذا إلى التحدى وإبراز أفضل ما لديهم.>دائما ما تقابلك المشكلات ولكن مواليد هذا البرج قادرون على مواجهتها بطرق قوية، ويدفعهم التحدى والإصرار إلى عمل ذلك، أما حياتهم العاطفية فتنقصها العطف والحنان لأن لديهم تحديا مع كل المحيطين بهم ومنهم الطرف الآخر.>مواليد برج ، القوس ، يحبون تبادل الأفكار والآراء ومناقشة مختلف الموضوعات ، وهم ليسوا أنانيين أو متكبرين، وإذا عرض أحد الأشخاص فكرة أو خطة أفضل من فكرتهم، فإنهم يتقبلونها على الفور ، وهم قادرون على التخيل لكنهم فى نفس الوقت عمليون.>العملية التى يتميز بها أصحاب هذا البرج تصفهم غالبا بصفات ليس منهم، فحاول أن تغير هذه الفكرة فى محيط العمل ، وفى نفس الوقت حاول أن تلطف الأجواء مع الحبيب لأنه يشعر دائما أنك متعال وغير مبال بالعلاقة.>قدرة مواليد برج " الجدى" على التركيز تدهش الآخرين، وهم يتقنون أعمالهم ويبرعون فيها ، وخصوصا إذا كانت الأعمال تفصيلية دقيقة، ويتميز مواليد هذا البرج سواء من الرجال أو السيدات بحب الخير ويبذلون كل ما فى وسعهم لمساعدة الآخرين ويتصفون أيضا بالإخلاص والوفاء فى صداقاتهم ويمكن الثقة بهم .>علاقتك مع الآخرين جيدة جدا ويتجلى ذلك فى محبتك لكل البشر والإنسانية جمعاء دون التفرقة ويدفعك هذا لعمل صولات وجولات من الأعمال الرائعة المرتبطة بهذا الحب ، والعلاقة العاطفية هى جزء من هذا الحب الكبير الذى تعشقه.>مواليد برج "الدلو" متفتحون وأفقهم واسع ويهتمون بمشاكل العالم من حولهم اهتماما كبيرا، كما يهتمون بمساعدة البشر أين موقعهم على كوكب الأرض، فهم من النوع الإنسانى جدا ويحبون أن يخدموا الآخرين ويفيدوهم، ولهذا يرتبطون ويتوافقون مع غيرهم بسهولة.>العمل لديك متعة لأن أفقك الواسعة تتيح للعاملين معك الابتكار والإبداع دون خوف ، كما أن لك طريقة محببة لمساعدة الآخرين وتشجيعهم، وعلاقتك العاطفية غير مستقرة نتيجة لانشغالك بمشاكل الكون والحياة.>يؤمن مواليد برج "الحوت" أن كل إنسان يجب أن يساعد أخيه الإنسان ، وهم مستعدون دائما لفعل ما هو أكثر من المطلوب منهم فى سبيل التعاون مع الغير وغالبا ما يتميز مواليد برج الحوت بالموهبة فى الموسيقى أو الفنون الأخرى، يفهمون بسرعة ولديهم استعداد لتقبل تقلبات الأيام بهدوء عجيب .>طبيعة مواليد برج "الحوت" الحالمة تضمن لهم الاستقرار النفسى ، ولكن يمكن أن يؤثر ذلك على حياتهم العملية بالسلب والحياة العاطفية أيضا، فالحالمون يتعرضون دائما للمشاكل العملية والعاطفية لأنهم يجدون فى هذا العالم ما يتناسب مع أحلامهم.