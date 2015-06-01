ننشر أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية

أعلن المهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن أن ترتيب العشرة الأوائل على المحافظة هذا العام قد شمل كلاً من: الطالبة ريم شوقى عبد الباقى من مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، والتى حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات 299 درجة، وفى المركز الثانى الطالبة أروى محمود طلعت خضرى من مدرسة الطائف التجريبية اللغات بمجموع درجات 298.5 درجة، والثانى مكرر الطالبة خلود عبد الحميد سليمان محمد من مدرسة التل الكبير الإعدادية بنات وحصلت على 298.5 درجة.

وأضاف سرور أن المركز الثالث كان من نصيب الطالبة يارا غريب السيد محمد حسين من مدرسة الإسراء والمعراج بالإسماعيلية بمجموع 298 درجة، والرابع الطالبة إيمان أشرف حسين عبد الرحمن من مدرسة صفية زغلول الإعدادية بمجموع درجات 297.5 درجة، والرابع مكرر عبد الرحمن طارق الراوى من مدرسة آمون الخاصة بمجموع 297.5 درجة، والرابع مكرر الطالبة ندى سلطان محمد عبد الصمد من مدرسة صفية زغلول بمجموع 297.5 درجة، والرابع مكرر الطالب مروان محسن خليل أبو المجد من مدرسة الخلفاء الراشدين بالإسماعيلية بمجموع درجات 297.5 درجة، والرابع مكرر الطالبة ياسمينا محمد شوقى الطنطاوى من مدرسة القنطرة غرب الإعدادية بمجموع 297.5 درجة، والرابع مكرر الطالبة هند أيمن إسماعيل محمد من مدرسة أم حبيب الإعدادية بالقصاصين بمجموع 297.5 درجة، والرابع مكرر الطالبة ميرنا رضا وليم جاد من مدرسة الطائف التجريبية اللغات بمجموع درجات 297.5 درجة.



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كشف بأسماء الطلبة العشرة الأوائل