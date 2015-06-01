مرتضى منصور: إذ كانت رغبة صالح جمعة اللعب للأهلي.. مع السلامة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم ضم صالح جمعة لاعب إنبي وناسيونال ماديرا في حالة كانت رغبة اللاعب اللعب للأهلي.

صالح جمعة انتهت إعارته من إنبي إلى ناسيونال ماديرا ليعود للنادي البترولي وسط أنظار الأهلي والزمالك.

وعن صالح جمعة. قال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "إذ كانت رغبة صالح جمعة اللعب للأهلي. مع السلامة".

وأضاف "أقسم بالله لن نضم لاعب لا يرغب في اللعب للزمالك".

وكان عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال صالح جمعة قد أكد لـFilGoal.com إن " إذا ما قرر إنبي بيع صالح جمعة، فرغبته الوحيدة هي الانتقال للنادي الأهلي". (طالع التفاصيل)