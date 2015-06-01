«ويستينغهاوس إليكتريك» تفتتح مكتباً في أبوظبي لتعزيز مساهمتها في البرنامج النووي

أعلنت شركة «ويستينغهاوس إلكتريك» - التابعة لشركة «توشيبا كوربوريشن» - امس عن افتتاح مكتبها الخاص بأبوظبي لتعزيز مساهمتها في تطوير البرنامج النووي السلمي بدولة الإمارات ودعم الأعمال الإنشائية في موقع براكة في المنطقة الغربية لأبوظبي موقع إنشاء أولى محطات الطاقة النووية للدولة.

وستعمل «ويستينغهاوس» عبر مكتبها بأبوظبي وبالتعاون والتنسيق مع شركة «توشيبا لأنظمة الطاقة» على الترويج لفوائد ومزايا الاستخدام الآمن والموثوق والصديق للبيئة للطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية «ان من أهم العوامل التي دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ قرار تطوير برنامجٍ للطاقة النووية السلمية هو الفرص الواعدة للنهوض بقطاع صناعي جديد هنا في الدولة .. ويعتبر تأسيس مراكز إقليمية جديدة للشركات المساهمة في قطاع الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء مثل ويستينغهاوس إليكتريك دلالة واضحة على ازدهار القطاع في الدولة».

وأضاف الحمادي «إن دور شركة ويستينغهاوس بالغ الأهمية في البرنامج النووي السلمي الإماراتي مع مقاولنا الرئيسي الشركة الكورية للطاقة الكهربائية.. ويسرّنا أن نتوجّه إليها بالتهنئة لافتتاح مقرها الجديد في منطقة الشرق الأوسط في أبوظبي».

وخلال حفل افتتاح المكتب أثنى جيف بنجامين نائب الرئيس الأول في «ويستينغهاوس» للمحطات والمشاريع الرئيسية على سياسات الدولة في مجالي الاقتصاد والطاقة .. وقال «إن قرار الدولة بالمضي قدماً في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية يمثّل نموذجاً تقتدي به دول العالم في سعيها لتحقيق الكفاية في موارد الطاقة».

وستدعم «ويستينغهاوس» الأميركية برنامج الدولة بصفتها مقاولاً ثانوياً للشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» تعد المقاول الرئيسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهذه الأخيرة هي الجهة المسؤولة عن ملكية محطات الطاقة النووية السلمية وتشغيلها في دولة الإمارات.

توفير المكونات

وستوفّر «ويستينغهاوس» مكوّنات المحطات مثل مضخّات تبريد المفاعل والأدوات ومعدات الضبط والتحكم فضلا عن خدمات الهندسة والتصديق والتدريب لمحطات الطاقة النووية الأربع والتي من المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية في المحطة الأولى منها عام 2017.

وشدّد بنجامين على أن المكتب الجديد والدعم المتواصل من الشركة لمحطة براكة للطاقة النووية سيساعد في تعزيز علاقات الشركة ذات المنفعة المتبادلة مع كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية وغيرها من الجهات المعنية الإماراتية المتخصصة بالبنى التحتية المتخصصة في إنتاج الطاقة.

وأضاف «نعتزم العمل عن كثب مع كامل أعضاء الفريق المسؤول في محطة براكة للطاقة النووية لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة على المدى البعيد وتكلّل المشروع بالنجاح الباهر على مختلف الأصعدة، بما يشمل تسليم المحطة الجديدة في الوقت المحدد فضلاً عن توفير الوقود والخدمات والتدريب».