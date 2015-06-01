تحديد ضوابط امتحانات الفصل الثالث

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثالث ومؤجله لطلبة الصفوف من 3 ــ 12 في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة للعام الدراسي 2014 ــ 2015، حيث يخضع بحسب التعميم الطلبة الغائبون بعذر مقبول عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري في المدارس للامتحان المؤجل، للصفوف 3 ــ 11 من 30 يونيو و6 يوليو..

وموعد الامتحانات المؤجله للفصل الثالث للصف 12 علمي وأدبي في 5 يوليو حتى 9 من الشهر ذاته..

بينما تكون مواعيد امتحانات الإعادة للصفوف من 6 ــ 12 في 25 أغسطس حتى 31 من الشهر ذاته، على أن تبدأ طلبة صفوف النقل من 3 ــ 11 امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الجاري يوم الأحد الموافق 14 يونيو وتنتهي 22 من الشهر ذاته، بينما يبدأ طلبة الثاني عشر للقسمين علمي وأدبي امتحاناتهم في 21 يونيو وتنتهي امتحانات العلمي 30 يونيو، بينما ينتهي الأدبي 2 يوليو وتعلن النتائج في 9 من الشهر ذاته.

وأكد عدد من مديري المدارس الحكومية أن الخميس المقبل سيتم إسدال الستار على المناهج الدراسية معتبرين أن فترات المراجعة من أهم الأوقات التي تسهم بشكل كبير في دعم الطلبة، فيما أنهت مدارس خاصة في دبي المناهج وبدأت فترة المراجعة استعداداً لبدء امتحاناتها 3 يوليو لتنتهي منها في 13 من الشهر ذاته..

وأرسلت المدارس الخاصة بدبي رسائل نصية لأولياء الأمور تبلغهم بأن غياب أبنائهم قد يعرض أبناءهم إلى فقدان درجات، وبدأت المدارس استعداداتها للامتحانات من خلال تجهيزات أماكن مخصصة لحصص التقوية »المجانية« التي تبادر المدارس بها لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تنشط في أيام الامتحانات، والتي سيعقبها تجهيز قاعات الامتحانات.

استعدادات

ومن جهته قال جمال حسن الشيبة مدير مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية للتعليم الأساسي والثانوي بدبي، إن إدارة المدرسة اجتمعت مع رؤساء الأقسام لوضع الخطة اللازم تطبيقها خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي وتم الاتفاق على تخصيص جدول ممنهج للامتحانات التقويمية محدد ببداية ونهاية نضمن من خلاله التزام حضور الطلاب..

وعدم تغيبهم لما لهذه الأيام من أثر على المستوى التحصيلي، مع التركيز على المعلمين بضرورة الالتزام بخطة وزارة التربية والتعليم بالجدول الزمني لتوزيع المنهج الدراسي على الفصل الثالث ..

وتوفير ما يلزم من نماذج امتحانات الأعوام السابقة لتدريب الطلبة على آلية الامتحانات، وخصوصاً طلبة الصف الثاني عشر بفرعيه العلمي والأدبي، في إطار حرصنا على المحافظة على المستوى التربوي والتعليمي عند أبنائنا الطلاب.

ومن جانبها أكدت نورة سيف المهيري مديرة مدرسة أم سقيم النموذجية الحلقة الثانية بنات، أن أمس قدمت الطالبات الاختبار النهائي القصير للفصل الدراسي الثالث، على أن تبدأ المدارس المراجعات وعمل حصص تقوية مجانية بشكل يومي لطالبات المدرسة ..

ومن ثم تجهيز قاعات الامتحانات بواقع 17 لجنه، كما أنها تعتزم توزيع مجموعة من الإرشادات والملاحظات الخاصة بلوائح الامتحانات على الطالبات من خلال اجتماع مع أولياء الأمور بشأن إطلاعهم على تحصيل نتائج بناتهم في الامتحانات السابقة، وتتضمن هذه النصائح كيفية تعامل أولياء الأمور مع أبنائهم أثناء فترات الامتحانات، كما أنهم سوف ينتهون من المناهج ويبدأون المراجعة الأسبوع المقبل.

لجان

وأعلنت منطقة الشارقة التعليمية تشكيل لجان مؤلفة من موجهي المواد ومسؤولي الأقسام في المنطقة مهمتهم تنفيذ زيارات ميدانية للجان الامتحانات في المدارس على اختلاف مراحلها بشكل يومي بهدف الاطلاع على سير الامتحانات وانتظام الطلبة وتنفيذهم للنظم واللوائح الخاصة بالامتحانات، وقد اتفقت المنطقة مع الصحة المدرسية والشرطة والمواصلات التي تعتبر حليفاً مساعداً خلال فترة الامتحانات.

وقالت إن الملاحظين والمراقبين قد استعدوا لأداء مهمتهم، فيما يعمل قسم الامتحانات على ترتيب جداول التصحيح بما يتلاءم مع خصوصية الشهر الفضيل واختيار أفضل توقيت للعمل بسرعة وإنهاء التصحيح في وقته.

وأبدت إدارات مدرسية جاهزيتها لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي داعين الطلبة على اختلاف مراحلهم الدراسية للاجتهاد والتركيز في الامتحانات.

وفي منطقة عجمان التعليمية بدت الأمور سلسة للغاية، إذ استعدت المدارس بصورة طبيعية للامتحانات فيما نظمت المنطقة التعليمية الجوانب الخاصة بها كما حرصت على مخاطبة إدارات المدارس وتوجيهها لتجهيز مرافقها ليقدم الطلاب والطالبات امتحاناتهم في أجواء هادئة لا ينقصها شيء، كما شكلت إدارة المنطقة برئاسة علي حسن مدير المنطقة لجاناً تقوم بمتابعة استعدادات المدارس وتتفقد خلال فترة الامتحانات سير العمل في كل اللجان.

أكد سعيد بن حسين القائم بأعمال مدير منطقة أم القيوين التعليمية، أن إدارة المنطقة التعليمية قد أكملت كل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأخير لصفوف النقل والثانوية من تشكيل للجان، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة من كل مدرسة لاستلام الامتحانات قبل نصف ساعة من بداية الامتحانات للمدارس داخل أم القيوين والمناطق النامية ساعة كفلج المعلا والراعفة وغيرهما..

كما أن هناك زيارات ميدانية لكل اللجان التي تم تشكيلها بهدف الوقوف على مدى أدائها وتجهيزاتها والتي من أهم مقترحاتها وتوصياتها التواصل مع أولياء الأمور في الجوانب السلوكية ومتابعة حارس الأمن للمركبات خصوصاً في مدارس الإناث وتعليم الكبار للحفاظ على الجانب الاجتماعي والتربوي للمجتمع المدرسي، مبيناً أنه تم التعميم على إدارات المدارس بعدم استخدام الهاتف بالنسبة للطلبة وللمعلمين خلال فترة تأدية الامتحانات.

لقاءات

وأضاف أن إدارة المنطقة التعليمية كثفت من لقاءاتها مع الموجهين الفنيين ومع مديري ومديرات المدارس للوقوف على مدى سير الدراسة في الفصل الدراسي الأخير والاطمئنان على إكمال كل المناهج المقررة في الفصل الدراسي الأخير في الموعد المضروب، ومدى تطبيق إدارات المدارس للوائح والارشادات والتوصيات التي خرجت بها تلك اللقاءات.

مهام

أوضح سعيد بن حسين القائم بأعمال مدير منطقة أم القيوين التعليمية، أن مهام اللجان التي تم تشكيلها متابعة التكليفات الامتحانية والتجهيزات الخاصة بقاعات الامتحانات في كل المدارس..

وكذلك التواصل مع البيت لإرشاد أولياء الأمور في الجوانب التربوية والسلوكية وعقد لقاء مع الأهالي بكل مدرسة للتذكير والتعريف بطرق الاستذكار والاستعداد للامتحانات..

إضافة إلى التأكيد على توزيع التكليفات بكتاب رسمي من مدير المدرسة وإرسالها إلى إدارة المنطقة وإعداد نماذج الاختبارات كاملة فتح وغلق وغياب وغش وحرمان وملاحظين وتجهيز غرفة مستقلة للجنة النظام والمراقبة مع عدم السماح بتواجد غير العاملين فيها وإعداد جدول الملاحظين المجمع مع الجدول اليومي بفترة كافية وتسليمه للجنة النظام والمراقبة.

تحذير الطلبة من الامتثال للملخصات المباعة في المكتبات

حذر الدكتور يوسف شراب التربوي المتخصص، الطلبة من الامتثال للملخصات الجاهزة التي تباع في المكتبات وذلك كونها تعمل بشكل عشوائي من قبل أصحاب المكتبات الذين يريدون الربح المادي فقط، وليست معدة من معلم مختص بالمادة، ودعا الطلبة إلى عمل ملخصات مراجعة بشكل خاص..

والتركيز على المواد التي تحتاج جهد أكبر عن غيرها، ولكل طالب خصوصية في التعامل مع كل مادة على حدة، وذلك حسب فهمه ودرجة استيعابه لها فضلاً عن حبه للمادة ومدرسها، ويفترض أن لكل طالب خريطة ذهنية لكل مادة مثل الكيمياء وغيرها من المواد العلمية.

مناشدة أولياء الأمور بالابتعاد عن سياسة الترهيب

تحدث يعقوب الحمادي اختصاصي اجتماعي، عن أهمية التهيئة النفسية للطالب والمذاكرة المستمرة بحيث يكون يوم الامتحانات فقط مراجعة عامة للمعلومات التي درسها الممتحن.

وناشد الاختصاصي الاجتماعي أولياء الأمور بالابتعاد عن سياسة الترهيب والتخويف.

والتركيز على دعم وتشجيع الطالب بعبارات محفزة لا محبطة لأن عدداً كبيراً من الطلبة يؤكدون لنا أن خوفهم من رد فعل الأهل حيال الدرجات أكبر من رهبة الامتحانات ذاتها وهنا تكمن المعضلة.

بطاقة تحمل صورة طالب الثانوية

قال القائم بأعمال مدير المنطقة التعليمية بأم القيوين سعيد بن حسين، إن من توصيات ومقترحات لجان المتابعة وضع الملصقات الخاصة بالثانوية العامة والبطاقة كاملة تحمل الصورة الشخصية للطالب والرقم التعريفي له حسب سجل القيد والقبول الإلكتروني مع تعليمات عقوبة الغش في الامتحان على طاولة الطالب الممتحن للمراحل العليا لصفوف النقل الحلقة الثانية والثانوية العامة..

ورفع أسماء الحالات الخاصة مثل الإعاقات السمعية والبصرية والحس حركية للإدارة التربوية بالمنطقة بفترة كافية لإجراء وتوفير ما يلزم والمرور دورياً من المراقبين داخل القاعات للتأكد من التهوية وملاحظات الطلاب والمراقبين والحالات المرضية الخاصة وتسهيل أعمال المراقبين المكلفين من إدارة المنطقة وتوفير المستندات والوثائق المطلوبة، إضافة إلى عدم السماح مطلقاً بتجاوز اللوائح المنظمة للاختبارات.