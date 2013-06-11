نافاس: أسعى لحصد الألقاب مع مانشستر سيتي

لندن، (إفي): أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم رسميا التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني خيسوس نافاس، الذي أكد أنه سيسعى لتحقيق الألقاب.

وتعاقد سيتي مع نافاس مقابل 26 مليون يورو، وقد تصل إلى 26 مليون في حالة تحقيق اللاعب إلى بعض الأهداف المدونة في العقد، حسبما أعلن ناديه السابق سيفيليا الإسباني الإسبوع الماضي.

وأوضح اللاعب في تصريحات لموقع فريقه الجديد قائلا "أنه بمثابة حلم بالنسبة لي اللعب في نادي بحجم السيتي، ولذلك سأسعى لتحقيق الألقاب معه".

ومن المعروف أن نافاس (27 عاما) بدأ مسيرته مع سيفليا عام 2003 وشارك معه في 393 مباراة كما فاز معه ببطولتين في كأس ملك إسبانيا ولقبين في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الإسبانية.

وشارك نافاس مع منتخب إسبانيا في بطولتي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2012".