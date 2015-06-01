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لتجنب عسر الهضم بلاش تطبخى البط بالبرتقال واللحوم بالليمون

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لتجنب عسر الهضم بلاش تطبخى البط بالبرتقال واللحوم بالليمون لتجنب عسر الهضم بلاش تطبخى البط بالبرتقال واللحوم بالليمون
طرق الطهو تختلف من سيدة إلى أخرى، وبعض السيدات اللائى يقمن بوضع الأحماض على الطعام كالبرتقال بالبط واللحوم بالليمون، هنا يجب أن نطرح سؤالا مهمًا وهو هل وضع الأحماض على البروتين يتسبب فى ضرر على صحة الإنسان؟

وفى هذا السياق، تشير الدكتور علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن اتحاد الأطعمة مع بعضها البعض يجب أن يكون بحساب، لأن هناك العديد من العادات الغذائية الخاطئة التى اعتدنا عليها وهى تتسبب فى إزاء أجسدنا.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن وضع البروتين الحيوانى كاللحوم والدجاج والأسماك، مع الأحماض كالبرتقال والليمون، وطهو البط بالبرتقال واللحوم المشوية بالليمون، والدجاج بشرائح الليمون يسبب ضررًا على صحة الإنسان

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن تناولها سويًا يتسبب فى عدم إفراز أو قلة إفراز العصارات المعدية التى تساعد على هضم البروتينات، وتتسبب فى الإصابة بالعصر الهضمى.

وأخيرًا تنصح أخصائية التغذية العلاجية بضرورة تجنب طهو البروتينات مع الأحماض.

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مصر 365