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بالصور..ملك الأردن يستقبل الأمير على بمطار الملكة علياء بعد انتخابات الفيفا

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استقبل عبد الله الثانى، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، شقيقه الأمير على بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردنى لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد وصوله إلى مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية "عمان"، قادماً من سويسرا بعدما خاض الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولى "فيفا"، والتى فاز بها جوزيف بلاتر للمرة الخامسة على التوالى.

وكان الموقع الرسمى للاتحاد الأردنى قد ذكر فى وقت سابق أن الأمير على بن الحسين سيحظى باستقبال حافل فور وصوله لمطار الملكة علياء من أسرة الكرة الأردنية.

الملك عبد الله يقبل الأمير على -اليوم السابع -5 -2015
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الملك عبد الله يقبل الأمير على

الملك عبد الله فى استقبال الأمير -اليوم السابع -5 -2015
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الملك عبد الله فى استقبال الأمير

الملك عبد الله يقبل أبناء الأمير -اليوم السابع -5 -2015
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الملك عبد الله يقبل أبناء الأمير

الملك يلتقط صورة تذكارية مع أبناء الأمير -اليوم السابع -5 -2015
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الملك يلتقط صورة تذكارية مع أبناء الأمير

الملك عبد الله مع الأمير على فور نزوله إلى المطار -اليوم السابع -5 -2015
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الملك عبد الله مع الأمير على فور نزوله إلى المطار

أثناء استقبال الطائرة -اليوم السابع -5 -2015
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أثناء استقبال الطائرة

الأمير يصافح مستقبليه بالمطار -اليوم السابع -5 -2015
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الأمير يصافح مستقبليه بالمطار

الأمير يصافح مستقبليه خارج المطار -اليوم السابع -5 -2015
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الأمير يصافح مستقبليه خارج المطار


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مصر 365