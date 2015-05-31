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واتس آب اليوم السابع: بالفيديو.. ضبط هندى بحوزته 3 كيلو ذهب بمطار القاهرة

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واتس آب اليوم السابع: بالفيديو.. ضبط هندى بحوزته 3 كيلو ذهب بمطار القاهرة واتس آب اليوم السابع: بالفيديو.. ضبط هندى بحوزته 3 كيلو ذهب بمطار القاهرة
استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد المواطنين وصورًا خاصة بمواطن هندى قادم من دبى تم ضبطه بمطار القاهرة صالة 3، وبحوزته 3 كيلو ذهب، للعمل على ترويجها وبيعها، حيث تم تفتيشه من قبل أحمد بسيونى ومحمود طه العاملين بالمطار.
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شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

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