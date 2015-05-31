واتس آب اليوم السابع: بالفيديو.. ضبط هندى بحوزته 3 كيلو ذهب بمطار القاهرة

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد المواطنين فيديو وصورًا خاصة بمواطن هندى قادم من دبى تم ضبطه بمطار القاهرة صالة 3، وبحوزته 3 كيلو ذهب، للعمل على ترويجها وبيعها، حيث تم تفتيشه من قبل أحمد بسيونى ومحمود طه العاملين بالمطار.

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