محافظ الإسكندرية يتابع عملية تطهير ترعة المحمودية فى أول يوم

قام هانى المسير، محافظ الإسكندرية، اليوم، والدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ بجولة تفقدية لترعة المحمودية، لمتابعة أعمال رفع القمامة والردم من حرم طريق المحمودية، والبدء فى دفع الأعمال لتطهير المجرى المائى لترعة المحمودية بطول ١٠ كيلومترات، وذلك بعد القرار الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمحافظ أمس، بإعادة تطهير وتنظيف المجرى المائى للترعة، وعودتها لما كانت عليه سابقا.

وخلال الجولة أكد المسيرى للقائمين على الأعمال ضرورة إنجاز العمل فى أسرع وقت ممكن، وتابع المحافظ عمل المعدات والأجهزة التى تقوم بالأعمال.