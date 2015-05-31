دواء جديد لسرطان الرئة يتفوق على العلاج الكيماوى

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى شهر مارس الماضى على استخدام عقار أوبديفو"Opdivo" لعلاج الأشخاص المصابين بأحد أنواع سرطان الرئة الخطيرة والشائعة، والمعروفة بسرطان الرئة المتأخر ذى الخلايا غير الضئيلة " NSCLC"، ويعرف هذا الدواء باسم "أوبديفو"، وهو يحتوى على المادة الفعالة نيفوليوماب "nivolumab"، ويوجد فى صورة ڤيال "زجاجة صغيرة بها بودرة يتم حلها" معدة للحقن عن طريق التنقيط الوريدى.

وكشفت أحدى التجارب الإكلينيكية التى أجريت منذ عام على المرضى الذين استخدموا هذا الدواء أنه يتمتع بفاعلية كبيرة فى مقاومة المرض القاتل وأثبت نجاحاً كبيرأ فى الحد منه، حيث يحول الجسم إلى سلاح فعال يساهم فى الفتك بالأورام، وذلك حسبما نشر فى الثلاثين من شهر مايو الجارى على موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل أكد الباحثون أن الأشخاص الذين حصلوا عل هذا العقار انخفضت فرص تعرضهم للوفاة مقارنة بالأشخاص الذين يحصلون على العلاج الكيميائى، وهو ما يمنح الأمل لعشرات الآلاف من مرضى سرطان الرئة حسب التقرير.

ويبقى العيب الوحيد فى هذا العقار هو ارتفاع ثمنه، وهو ما سيحول دون علاج جميع مرضى سرطان الرئة باستخدامه.

الجدير بالذكر أن آلية هذا العقار الجديد على تثبيط أحد البروتينات المعروفة باسم "PD-1"، والذى يمنع الجهاز المناعى من مهاجمة الخلايا السرطانية، واشترط الباحثون خضوع المرضى لأحد أنواع العلاج الكيماوى المحتوى على البلاتين قبل تناول الأوبديفو.

وكانت النتائج إيجابية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى:الإرهاق وضيق التنفس وآلام العضلات وتثبيط الشهية والكحة والغثيان والإمساك.

وتمتلك شركة "برينستون"، والتى تتخذ من ولاية نيوجيرسى الأمريكية، الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.