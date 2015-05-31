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أحدث صيحة فى علاج مقاومة المضادات الحيوية باستخدام بكتيريا الإيكولاى

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أحدث صيحة فى علاج مقاومة المضادات الحيوية باستخدام بكتيريا الإيكولاى أحدث صيحة فى علاج مقاومة المضادات الحيوية باستخدام بكتيريا الإيكولاى
نتائج جديدة ومثيرة للغاية كشفت عنها الأبحاث الطبية الحديثة مؤخرًا، وذلك وفقًا لدراسة مميزة أشرف عليها باحثون من جامعة بافلو الأمريكية، حيث أشارت إلى أن بكتيريا الإيكولاى والتى تتسبب فى التسمم الغذائى قد تساهم بشكل كبير فى مقاومة المضادات الحيوية، وهى إحدى المشكلات الخطيرة التى يواجهها ملايين المرضى، وتؤدى إلى انعدام فاعلية المضادات الحيوية وتعرض صحتهم لخطر كبير.

وتمكن الباحثون من القضاء على مقاومة المضادات الحيوية باستخدام بكتيريا الإيكولاى المعدلة باستخدام الهندسة الوراثية، حيث أصبحت قادرة على إنتاج عشرات الأنواع من المضادات الحيوية، ثلاثة منها تمتلك القدرة على قتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

وتوصل الباحثون الأمريكيون إلى هذه النتائج بعد تجارب وأبحاث دامت عشر سنوات، وتمكنوا من إنتاج ثلاثة نظائر من المضاد الحيوى المعروف "erythromycin"، تتمتع بقدرة أكبر على قتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهو يتمتع بفاعلية كبيرة فى علاج التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوى وإصابات الجهاز البولى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Science Advances" خلال شهر مايو الجارى

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