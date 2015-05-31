قيادات أمنية تتفقد التجهيزات بمحطة مترو السادات استعدادًا لافتتاحها

تفقد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات، محطة السادات لمترو الأنفاق وبصحبته وكلاء الإدارة وقيادات مترو الأنفاق وقيادات إدارة البحث الجنائى وإدارة الحماية المدنية بالإدارة للوقوف على ما تم تنفيذه من اشتراطات الحماية المدنية بالمحطة فى وجود مندوب الشركة المنفذة مع وضع تصور لأماكن أجهزة الإكسراى (أجهزة كشف المعادن والمفرقعات) والبوابات الإلكترونية لأحكام السيطرة الأمنية على المحطة .

وطالب مساعد الوزير، مندوب الشركة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المكلفين بها، وكلف مدير إدارة الحماية المدنية بسرعة وضع كل السيناريوهات المتوقعة للتأكد من كفاءة وجاهزية تلك الأجهزة التى تم تركيبها بالمحطة انتظارًا لصدور التعليمات بفتح محطة السادات لمترو الأنفاق.

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