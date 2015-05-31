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يوسف الحسينى يعرض فيديو إجبار 5 أسر مسيحية على ترك منازلها ببنى سويف

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يوسف الحسينى يعرض فيديو إجبار 5 أسر مسيحية على ترك منازلها ببنى سويف يوسف الحسينى يعرض فيديو إجبار 5 أسر مسيحية على ترك منازلها ببنى سويف
عرض الإعلامى يوسف الحسينى، عبر برنامجه السادة المحترمون، إجبار شباب قرية كفر درويش بمركز الفشن ببنى سويف، 5 أسر مسيحية مكونة من 18 فردا على مغادرة القرية، بسبب عرض صور مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
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وأضاف الحسينى ببرنامجه السادة المحترمون المذاع على فضائية "أون تى فى"، أن أيمن يوسف توفيق مقار، المتهم بنشر الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجيد القراءة ولا الكتابة، لافتًا إلى أن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام منازل الأسر، وطالبوهم بمغادرة القرية وذلك بعد عدم قدرتهم على دفع 250 ألف جنيه لعمدة القرية، موضحًا أن ذلك تم بموافقة مدير أمن بنى سويف اللواء محمد أبو طالب.
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مصر 365

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