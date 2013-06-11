عزة بلبع لـ"الوطن": "مرسي" يكذب على نفسه.. و"الإخوان" جماعة إرهاب وعنف

كتب : ماهر هنداوي منذ 6 دقائق

قالت الفنانة عزة بلبع إن إرسال تنظيم الإخوان ميليشاته لفض اعتصام المثقفين يؤكد أنها "جماعة عنف وإرهاب"، ولا تعرف سوى تلك اللغة، ولا تفهم في لغة الحوار.

وأكدت بلبع لـ"الوطن" أن ما حدث منذ قليل من محاولة للاعتداء على المعتصمين عند وزارة الثقافة يؤكد للجميع أن حكم الإخوان يتنافى تماما مع ما نادت به ثورة 25 يناير من ديمقراطية وحرية، مشيرة إلى أن ما نادى به الرئيس محمد مرسي في لقائه أمس يؤكد أنه "يكذب على نفسه وعلى الشعب، حيث قال إنه سيذهب للمعتصمين ويحاورهم بنفسه، ثم بعدها أرسل ميليشياته لفض الاعتصام بالقوة والعنف".