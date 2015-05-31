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محلب يصل أسيوط لافتتاح محطة الكهرباء وعدد من المشروعات

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محلب يصل أسيوط لافتتاح محطة الكهرباء وعدد من المشروعات محلب يصل أسيوط لافتتاح محطة الكهرباء وعدد من المشروعات
وصل قبل قليل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لديوان عام محافظة أسيوط، يرافقه وزراء التنمية المحلية والرى والكهرباء والصحة والشباب الرياضة والإسكان والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، فى زيارة للمحافظة تستغرق يومين، وذلك لافتتاح محطة كهرياء أسيوط، والتى تقام على مساحة 85 فدانًا جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء فى وتنفذها تحالف شركتى "أوراسكوم، وG e" وتبلغ قدرتها التوليدية من 1000 إلى 1500 ميجاوات، وتفقد عددًا من المشروعات.

ويعقد رئيس الوزراء مساء اليوم اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، ويتوجه غدًا لافتتاح محطة الكهرباء المركبة الجديدة التى تدخل الخدمة على الشبكة الموحدة ويتفقد عددًا من المشروعات.
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