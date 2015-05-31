استشارى "نساء وتوليد": كليات الطب لا تدرس عمليات ختان الإناث

قال الدكتور خالد العطيفى، استشارى النساء والتوليد بالإدارة العامة للأمومة والطفولة، إن ختان الإناث ليس له أساس علمى، مضيفًا: "لم ندرس حاجة اسمها طهارة أو ختان فى كليات الطب، ومفيش حاجة اسمها عملية جراحية اسمها طهارة أو ختان أو تجميل".

وأضاف الدكتور خالد العطيفى خلال ورشة عمل تصحيح المفاهيم السكانية والصحة الإنجابية، أن الطبيب الذى يقوم بعملية ختان الإناث لا يختلف عن "الداية أو الحلاق"، وأنه يقوم بها من أجل الحصول على المال ليس إلا.

>وأضاف: "إنها جريمة وخيانة للأمانة واستغلال جهل المواطنين والفلوس التى يحصل عليها الطبيب بها حرمانية".

ورشة للهيئات القضائية عن مناهضة ختان الإناث والعنف ضد المرأة