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بوتين يبرز “البطاقة الحمراء” للولايات المتحدة في فضيحة الفيفا

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بوتين يبرز “البطاقة الحمراء” للولايات المتحدة في فضيحة الفيفا بوتين يبرز “البطاقة الحمراء” للولايات المتحدة في فضيحة الفيفا

فلاديمير بوتين

يعتبر الموقف الرسمي لروسيا في فضيحة رئيس الفيفا جوزيف بلاتر استمرار لانتقاد سياسة الولايات المتحدة التي تسعى لتمديد نفوذها على جميع دول العالم، حسبما كتب رئيس التحرير التنفيذي لمجلة “ناشيونال إنترست”.

وأشار الكاتب إلى أن حقيقة دفاع فلاديمير بوتين عن رئيس الفيفا بلاتر ليست أمرا مستغربا.

ويرى المحلل أن ذلك استمرار منطقي لمسألة قيام الروسية بكل ما هو ممكن لحماية ودعم الأصدقاء.

وكتب رئيس التحرير أن “بوتين يرسل علامة واضحة، على مدى السنوات الـ15 الماضية، بأن الكرملين سيحمي كل من يدعم مصالحه”، مشيرا إلى دعم روسيا للرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت المجلة أن “مسؤولي الولايات المتحدة ينظرون إلى التهم الموجهة للفيفا على أنها مثال للقيادة الأمريكية في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم. وتنتظر من دول أخرى دعم جهود الولايات المتحدة في هذا المجال. بينما يستخدم بوتين ذلك دليلا على أن واشنطن تواصل وضع قواعد سلوك لجميع العالم”.

سبوتنيك

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