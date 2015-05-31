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إسلام رشدي ومحمد هاني في قائمة الأهلي أمام الداخلية

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إسلام رشدي ومحمد هاني في قائمة الأهلي أمام الداخلية إسلام رشدي ومحمد هاني في قائمة الأهلي أمام الداخلية

أعلن فتحي مبروك المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة 11 للدوري المصري.

وضمت القائمة إسلام رشدي بعد فترة غياب وعاد محمد هاني من الإصابة بجانب رباعي هجومي في القائمة.

وكان الأهلي قد واجه الداخلية وحقق فوزا صعبا في مباراة الدور الثاني.

وتقام لقاء الدور الأول المؤجل باستاد بتروسبورت مساء الأثنين.

ويعاني الأهلي من غياب حسام غالي ووليد سليمان للإيقاف ومؤمن زكريا وحسام عاشور وتريزيجيه للإصابة.

والتالي القائمة كاملة

حراسة المرمي: شريف اكرامي- مسعد عوض- احمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد نجيب - باسم علي - شريف عبد الفضيل - محمد هاني - سعد سمير - صبري رحيل - شريف حازم - محمد حمدي.

الوسط: رمضان صبحي - كريم بامبو - عبدالله السعيد - اسلام رشدي - هندريك هلمكه

الهجوم: عماد متعب - بيتر إيبي - محمد ناجي جدو - صلاح الدين سعيد.

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