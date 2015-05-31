الأهلي: إكرامي ومتعب جاهزان للداخلية رغم الغياب عن المران

أكد خالد محمود طبيب الأهلي مشاركة شريف إكرامي حارس الفريق وقائده عماد متعب في مباراة الداخلية يوم الاثنين رغم عدم المشاركة في مران الأحد.

ويلعب الأهلي مع الداخلية في مباراة مؤجلة من الجولة 11 للدوري المصري.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين "إكرامي يعاني من إجهاد بالركبة ولم يشارك في المران حتى يكون جاهزا للمباراة".

وأضاف "أمام متعب فيعاني من كدمة في أصبع القدم لكنه جاهز أيضا للمباراة".

كما أوضح أن حسام عاشور أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الإفريقي بكأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل بعدما عانى منكدمة قوية في الركبة.

إسلام رشدي ومحمد هاني في قائمة الأهلي أمام الداخلية