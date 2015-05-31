انتقالات - الإسماعيلي لا يفكر في ضم عبد الله سيسيه

أكد محمد ابو السعود رئيس الإسماعيلى أن ناديه لا يفكر فى التفاوض مع عبد الله سيسه مهاجم الزمالك.

وكان قد ترددت تقارير عن رغبة الإسماعيلى فى التفاوض مع عبد الله سيسه لاعب الزمالك في الأيام الأخيرة.

وقال أبو السعود في تصريحات للصحفيين أن قيمة عقد اللاعب مع الزمالك 550 الف دولار فكيف نتعاقد معه بهذا المبلغ الكبير.

وتابع رئيس الإسماعيلى إننا وضعنا سقفا للتعاقدات مع اللاعبين الأجانب لا يتعدى مبلغ 120 الف دولار فى الموسم وبناء عليه نسعى للتعاقد مع مهاجم إفريقي بجانب عددا من اللاعبين المحليين من اصحاب الخبرة.