بالصّور... ديمة قندلفت تُزفُّ عروساً لوزير الاقتصاد السوري

احتفلت النجمة السورية ديمة قندلفت أمس السبت بزفافها على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري د. همام الجزائري.

وأُقيم حفل الزفاف في دمشق بحضور عدد من نجوم الدراما السورية والأصدقاء والمقرّبين، وظهرت قندلفت حسب الصّور الأولى من الحفل، بفستان زفاف عاجي ملوكي مُنسدل الكتفين ومفتوح الظّهر، بدا كأنّه ينتمي لنمط الفساتين في العصور الوسطى.

فيما اعتمدت العروس النجمة على تسريحة الشعر المرفوع للأعلى، وماكياج ناعم أنيق، لتبدو بمظهر كلاسيكي، على يد خبير التجميل الشهير مجيد زهر.

يشار إلى أنّ همام الجزائري حاصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1998 ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن عام 2008.

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