كندا حنّا: "عاصي الحلاني هدّدني منذ اليوم الأول لتصوير "العرّاب""

بدأت الفنانة السورية كندا حنّا تصوير مشاهدها في مسلسل "العرّاب" الذي أنتجته شركة "سما الفن الدولية للإنتاج الفني"، حيث تلعب حنّا دور ربى زوجة ورد (عاصي الحلاني ).

وكانت كنده قد أنهت جميع إرتباطاتها في أعمال درامية أخرى، لتتفرّغ لتصوير مشاهدها في بيروت، وقد إلتقت كنده بزوجها في المسلسل عاصي الحلاني، لعدة ساعات وتحادثا وتناقشا حول الدور والشخصية التي ستلعبها.

وقد صرّحت كنده تعليقاً على وقوفها أمام عاصي الحلاني: "عاصي شخصية لطيفة جداً، ومنضبطة في العمل كممثل، لكنه في سلوكه العام معنا ليس منضبطاً تماماً، فهو بدأ بممارسة هوايته علينا بمفاجأتنا ببعض المواقف الطريفة، التي تجعلنا نقفز خوفاً، لنعود ونضحك كثيراً".

وعن مسلسل "العراب" قالت حنّا: "أنا أعتبر مسلسل "العراب"، قيمة مضافة لي كممثلة ولكل الزملاء، فالقصة جميلة، وهي مكتوبة بشكل متقن وجميل. وأنا سعيدة أن أكون مع الكبار مثل عاصي، وسلوم حداد، والمثنى صبح، ومع زميلة أكنّ لها كل الإعجاب والتقدير وهي سلافه معمار".

وتابعت كندا حنّا بالقول: "بصراحة بعد اللقطة الأولى، شعرت بأني بمنتهى الإطمئنان. كما أودّ أن أنوّه بالمخرج العزيز المثنى صبح، وهو أستاذ وله خبرته الكبيرة في الدراما السورية".

من جهته قال عاصي الحلاني: "كندا ممثلة كبيرة، وأنا كنت دائماً من المعجبين بها، وقد شعرت بصداقة بيننا منذ اليوم الأول للتصوير، وهي بالتأكيد قيمة لأي عمل تشارك به، ونحن تناغمنا بشكل ممتاز من اليوم الأول، لكن يبدو أنها ستتعبني كثيراً كزوجة في المسلسل، لذا أعدكم أني لن أسكت لها على ما ستفعله بي".

ويتابع المخرج المثنى صبح تصوير مسلسله الذي يعتبره المتابعون من أضخم الإنتاجات الدرامية لهذا الموسم، يقول صبح: "سيرى المشاهدون عملاً، أستطيع أن أفتخر بأني مخرجه".

وعن التشويش الذي يسمعه من هنا ومن هناك حول المسلسل، يضحك ويقول: "يا أخي مين فاضي لسماع الكلام السخيف؟ نحن نعمل بجدّ وتعب، وغيرنا فاضي، بعد الإنتهاء من التصوير، سنبحث عن هذا وذاك، وندعوهم لحفل الإحتفال بنجاحنا... هذا في حال لبّوا الدعوة".

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