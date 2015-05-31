حورية فرغلي تؤكد ما سبق ونشرته "سيدتي نت"

أصدرت الفنانة حورية فرغلي بياناً صحفياً، أكدت خلاله ما سبق ونشرته "سيدتي نت"، حول حالتها الصحية، بعد أن تناولت الصحف والمواقع الإلكترونية معلومات خاطئة عن مرضها، إلا أن "سيدتي نت" انفردت من بين كل المواقع بنقل واقع حالة حورية الصحية، كما انفردنا بالإشارة إلى خروج مسلسل "ساحرة الجنوب" الذي تقوم حورية ببطولته من السباق الرمضاني.

وورد في البيان الصادر عن مكتب حورية ما يلي:

صرحت المستشارة الإعلامي للنجمة حورية فرغلي، رباب إبراهيم، أنها في مصر وتستكمل تصوير المشاهد المتبقية لها من مسلسل "ساحرة الجنوب" إعتبارآ من الأسبوع المقبل حسب الإتفاق مع مخرج العمل. وردآ على ما تناولته بعض الصحف حول مرضها ونشر أخبار مغلوطة تنفي رباب ابراهيم بشدة هذا الكلام وأنه عار من الصحة، وأن حقيقة الأمر أن حورية أثناء تصوير العديد من المشاهد الخارجية لمسلسل " ساحرة الجنوب " بمنطقة "سقارة" تعرضت حورية لكم كبير من الأتربة مما أثر سلبآ على أنفها، وخصوصآ أنها تعاني من الحساسية فى الجيوب الأنفية منذ الصغر، وأثناء قضاء إجازتها المعتادة في لندن نصحها الأطباء بإجراء عملية جراحية بالأنف لمعالجة الأمر. وأكدت أن حورية بصحة جيدة، وأنه لا صحة للأنباء التي نشرت في بعض المواقع والتي تفيد بتدهور حالتها الصحية".

وتابع البيان: "وأشارت رباب أن حورية أعلنت على صفحتها الرسمية على "لفيس بوك" منتصف شهر مايو إستيائها الشديد من كم الأخبار المغلوطة والحوارت المفبركة التي تم نشرها أثناء فترة وجودها في لندن".

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة قناة "أم بي سي مصر" الجهة المنتجة للعمل عن تأجيل عرض مسلسل "ساحرة الجنوب" إلى ما بعد شهر رمضان، لإنتهاء من تصوير باقي الحلقات المسلسل المؤلف من 60 حلقة .

مسلسل "ساحرة الجنوب" من بطولة النجمة حورية فرغلي، والنجم ياسر جلال، والفنان القدير صلاح عبدلله، والنجمة سوسن بدر، والفنان أحمد فؤاد سليم، وعضو فريق "واما" الفنان أحمد فهمي.

المسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد، وتدور أحداث المسلسل حول ساحرة التي تجسد شخصيتها حورية فرغلي، وتقوم بأعمال الدجل والشعوذة، ما يسبب العديد من الصراعات في المدينة التي تعيش بها.

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