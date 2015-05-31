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وأخيراً بيرين سات توافق على دور السلطانة كوسيم

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وأخيراً بيرين سات توافق على دور السلطانة كوسيم وأخيراً بيرين سات توافق على دور السلطانة كوسيم

الأحد 31-05-2015 19:51

بعد أن تداولت الصحافة التركية إسم ممثلة صاعدة لدور السلطانة كوسيم، بات من المؤكد فوز الممثلة التركية الشهيرة بيرين سات به، إذ تمّ تسريب خبر للصحافة أنها في طور اختيار فريق العمل.
وقد وافقت بيرين على بطولته بعد فترة طويلة من الراحة والاستجمام ، ومنحت موافقتها بنفسها لمنتجه الشهير تيمور ساوجي الذي اجتمع معها مؤخراً في حفل زفاف صديقهما الممثل أنجين هيبليري وعروسه بيزا شيكرجي في قصر حليم باشا.
وكانت بيرين سابقاً قد ترددت في قبوله بسبب رفض زوجها المغني كينان دوغلو له بدافع الغيرة، لاحتوائه على مشاهد غرامية أثارت غيرته، وكان سابقاً قد اعترف بإحساسه بالغيرة من مشاهدها الغرامية مع ميرت فيرات في مسلسلها الأخير "الإنتقام" الذي صورته خلال خطوبتهما .
وقد تم اختيار جزء كبير من الممثلين من بينهم الممثلة الكبيرة هوليا أفشار التي ستؤدي دور السلطانة صفية، ويلديز أتيكسوي وأركان كولوتشاك كوستنديل.
ومن المفترض بدء تصوير مشاهده الأولى في سبتمبر 2015 المقبل ليعرض حصرياً على قناة ستار التركية التي فازت سابقاً بمسلسل تيمور ساوجي التاريخي الشهير "حريم السلطان".
ورغم تداول أسماء ممثلات كثيرات رشحنّ لبطولته من بينهن: مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، وتوبا بويوكوستون الشهيرة بلميس إلا أن بيرين سات هي المرشحة الأولى لبطولته من قبل منتجه تيمور ساوجي منذ البداية، وقد فازت به دون كل الممثلات اللواتي حلمنّ بأداء دور هذه السلطانة الجبارة التي قتلت إبنها من أجل الإحتفاظ بنفوذها وقوتها كسلطانة في القصر السلطاني والإمبراطورية العثمانية معاً.

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